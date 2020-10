Coronavirus, attesa per il nuovo dpcm : tutte le misure (Di lunedì 12 ottobre 2020) Cresce l’attesa per la prossima conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ufficializzerà le nuove misure di prevenzione contro il Covid19. Giuseppe Conte (Getty Images)C’è attese per le nuove misure che il Governo presieduto da Giuseppe Conte, metterà in campo contro l’epidemia di Covid 19 che da mesi tormenta il nostro paese ed il resto del mondo. Si è parlato tanto di quelle che potrebbero essere le misure adottate dall’esecutivo per contrastare il contagio e mettere quanto più in sicurezza possibile ogni cittadino italiano. Ma non è ancora certo cosa realmente si farà, ed in che modo. Si è parlato come sempre di contrastare la movida, ed in questo caso dovrebbero esserci chiusure di vari locali ... Leggi su chenews (Di lunedì 12 ottobre 2020) Cresce l’per la prossima conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ufficializzerà le nuovedi prevenzione contro il Covid19. Giuseppe Conte (Getty Images)C’è attese per le nuoveche il Governo presieduto da Giuseppe Conte, metterà in campo contro l’epidemia di Covid 19 che da mesi tormenta il nostro paese ed il resto del mondo. Si è parlato tanto di quelle che potrebbero essere leadottate dall’esecutivo per contrastare il contagio e mettere quanto più in sicurezza possibile ogni cittadino italiano. Ma non è ancora certo cosa realmente si farà, ed in che modo. Si è parlato come sempre di contrastare la movida, ed in questo caso dovrebbero esserci chiusure di vari locali ...

Gazzetta_it : #Inter, positivi anche #Nainggolan e Gagliardini. Ibra ha ancora il coronavirus - sportli26181512 : Coronavirus, nuovo Dcpm: stop al calcetto. Ok a sport dilettantistici. Le anticipazioni: Nel testo del Dcpm in atte… - RisolutoOnline : Tampone o test sierologico? La biologa Segreto:'Corsa all'esame per togliersi un peso, ma ...… - gboccali1 : RT @BernardeschiAle: Lo sapevano. La seconda ondata di coronavirus era attesa. Eppure non sono stati assunti medici e infermieri, eppure pe… - BernardeschiAle : Lo sapevano. La seconda ondata di coronavirus era attesa. Eppure non sono stati assunti medici e infermieri, eppure… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus attesa Covid Toscana 12 ottobre: i nuovi casi sono 466, età media 43 anni / LIVE LA NAZIONE Altro studente contagiato a Pozzuoli: frequenta la scuola media “Quasimodo”

POZZUOLI – Un altro studente di Pozzuoli è risultato positivo al Covid-19. Si tratta di un alunno della scuola media ... pertanto i compagni di classe e 5 docenti rimarranno a casa in attesa di nuove ...

Coronavirus, in attesa del Dpcm al via quarantena di 10 giorni

Speranza ha spiegato che il nuovo Dpcm, atteso a breve, dirà stop alle feste private, chiusure dei locali e imporrà maggiori controlli. Intanto il Cts accorcia la quarantena che da 14 giorni pass a 10 ...

POZZUOLI – Un altro studente di Pozzuoli è risultato positivo al Covid-19. Si tratta di un alunno della scuola media ... pertanto i compagni di classe e 5 docenti rimarranno a casa in attesa di nuove ...Speranza ha spiegato che il nuovo Dpcm, atteso a breve, dirà stop alle feste private, chiusure dei locali e imporrà maggiori controlli. Intanto il Cts accorcia la quarantena che da 14 giorni pass a 10 ...