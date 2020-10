Coronavirus, ancora un decesso al “Moscati”: muore 85enne di Montemarano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduta poco fa, al Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, una 85enne di Montemarano. La donna era stata trasportata al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 3 settembre scorso. Risultata positiva al Covid-19, era stata ricoverata nell’Unità operativa di Malattie Infettive e poi trasferita al Covid Hospital. Era affetta da patologie pregresse. L'articolo Coronavirus, ancora un decesso al “Moscati”: muore 85enne di Montemarano proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ deceduta poco fa, al Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino, unadi. La donna era stata trasportata al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 3 settembre scorso. Risultata positiva al Covid-19, era stata ricoverata nell’Unità operativa di Malattie Infettive e poi trasferita al Covid Hospital. Era affetta da patologie pregresse. L'articolounal “Moscati”:diproviene da Anteprima24.it.

alexbarbera : Abbiamo perso tempo: spesi solo un terzo dei fondi per l’emergenza Covid. Ancora pochi letti in terapia intensiva,… - SkyTG24 : Covid Francia, salgono ancora i casi: quasi 27.000 in 24 ore - TgLa7 : #Casellati all'attacco: Il #governo ci spieghi perché c'è ancora #emergenza. #coronavirus #dpcm - 8e30it : Coronavirus, salgono ancora i contagi in Calabria: + 53 rispetto a ieri - cascinanotizie : Coronavirus: ancora un lieve calo nei contagi a Pisa e provincia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ancora Il Coronavirus colpisce ancora: Marchizza e Bellanova positivi Goal.com Sport, giornata dell’alimentazione: le azinede italiane in campo controla fame nel mondo

“Alla luce della rapida diffusione del Covid-19, è ancora più importante sostenere le popolazioni già vittime di conflitti, disastri naturali e povertà. Per proseguire il nostro impegno contro la ...

Meghan e Harry: i primi passetti di Archie

L’11 ottobre infatti è la Giornata Internazionale delle Bambine, celebrata atttraverso una discussione dei problemi che ancora affliggono questa categoria ... la pandemia di Covid-19 ha costretto ...

“Alla luce della rapida diffusione del Covid-19, è ancora più importante sostenere le popolazioni già vittime di conflitti, disastri naturali e povertà. Per proseguire il nostro impegno contro la ...L’11 ottobre infatti è la Giornata Internazionale delle Bambine, celebrata atttraverso una discussione dei problemi che ancora affliggono questa categoria ... la pandemia di Covid-19 ha costretto ...