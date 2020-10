Coronavirus, al via il nuovo Dpcm che rivoluzionerà (quasi) tutto: 10 giorni di quarantena e 21 per gli asintomatici, stop al doppio tampone negativo. Stretta sulla movida: locali senza tavoli chiusi alle 21, gli altri alle 24, feste di massimo 6 partecipanti [DETTAGLI] (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una nuova circolale del ministero della Salute, emanata oggi, aggiorna le indicazioni sulla durata e sul termine dell’isolamento e della quarantena, “in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni – spiega il ministero – provenienti da alcuni organismi internazionali (Oms ed Ecdc) e del parere formulato dal Comitato tecnico-scientifico” nella riunione di ieri. Queste le indicazioni. Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di Sars-Cov-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni+test). I positivi ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una nuova circolale del ministero della Salute, emanata oggi, aggiorna le indicazionidurata e sul termine dell’isolamento e della, “in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni – spiega il ministero – provenienti da alcuni organismi internazionali (Oms ed Ecdc) e del parere formulato dal Comitato tecnico-scientifico” nella riunione di ieri. Queste le indicazioni. Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di Sars-Cov-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato(10+test). I positivi ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus via Coronavirus, alle 15 nuova riunione del CTS: atteso via libera su quarantena di 10 giorni e un solo tampone in uscita Orizzonte Scuola Grottammare, in Consiglio Comunaole si discute del 500°di Sisto V

relativamente alla nuova organizzazione delle mense scolastiche che prevede spese maggiori per mantenere gli standard di sicurezza sanitaria anti Covid-19; una variazione di bilancio di competenza del ...

Coronavirus, sindaco Ascoli: “Aumentano casi positivi, dobbiamo unirci e lavorare tutti insieme”

A dichiararlo in serata via social è il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti aggiornando la cittadinanza sull'emergenza Coronavirus. "Dobbiamo lavorare tutti insieme per arginare i contagi e ...

