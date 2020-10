Coronavirus, Abruzzo, dati aggiornati al 12 ottobre. Casi positivi a 5174 (+117) (Di lunedì 12 ottobre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 5174 i Casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 117 nuovi Casi (di età compresa tra 3 mesi e 94 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 23, di cui 6 in provincia dell’Aquila, 3 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti e 13 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 488 (si tratta di un 58enne della provincia di Chieti). Nel numero dei Casi positivi sono compresi anche 3154 dimessi/guariti (+1 rispetto a ieri, di cui 20 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 3134 che hanno cioè risolto i ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 12 ottobre 2020) L'Aquila - Sono complessivamenteal Covid 19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 117 nuovi(di età compresa tra 3 mesi e 94 anni). Icon età inferiore ai 19 anni sono 23, di cui 6 in provincia dell’Aquila, 3 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti e 13 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 488 (si tratta di un 58enne della provincia di Chieti). Nel numero deisono compresi anche 3154 dimessi/guariti (+1 rispetto a ieri, di cui 20 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 3134 che hanno cioè risolto i ...

Supera la soglia dei 100 contagi in Abruzzo l'incremento giornaliero di casi di Covid-19. Nelle ultime 24 ore, una persona è morta, un'altra è guarita, tre pazienti sono stati ricoverati in terapia intensiva.

