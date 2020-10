Coronavirus, a Parigi il 17% dei tamponi è positivo. I medici: «È un dato mai raggiunto prima» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (12 ottobre)Cresce l’allarme in Francia per la recrudescenza dell’epidemia. Dopo le cifre record di contagi giornalieri – superata ampiamente la soglia dei 20mila – è un altro dato a preoccupare le autorità sanitarie del Paese: il 17% dei test effettuati nella regione di Parigi è risultato positivo al Coronavirus. Aurélien Rousseau, direttore dell’Agenzia regionale di salute dell’Île-de-France, ha sottolineato che si tratta di una soglia «mai raggiunta prima». October 12, 2020 Ai microfoni di RMC-BFM-TV ha poi ribadito che, nelle ultime 24 ore, «a Parigi, tra le persone che hanno tra i 20 e i 30 anni, abbiamo oltre 800 casi positivi su 100mila, la ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (12 ottobre)Cresce l’allarme in Francia per la recrudescenza dell’epidemia. Dopo le cifre record di contagi giornalieri – superata ampiamente la soglia dei 20mila – è un altroa preoccupare le autorità sanitarie del Paese: il 17% dei test effettuati nella regione diè risultatoal. Aurélien Rousseau, direttore dell’Agenzia regionale di salute dell’Île-de-France, ha sottolineato che si tratta di una soglia «mai raggiunta». October 12, 2020 Ai microfoni di RMC-BFM-TV ha poi ribadito che, nelle ultime 24 ore, «a, tra le persone che hanno tra i 20 e i 30 anni, abbiamo oltre 800 casi positivi su 100mila, la ...

Agenzia_Ansa : Lo stilista #Kenzo morto per #coronavirus Aveva 81 anni. Primo designer giapponese a stabilirsi a Parigi #ANSA… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: a #Parigi arriva la stretta su bar e ristoranti. Contagi in rapida salita in tutta Europa #covid… - SkyTG24 : Coronavirus, Parigi dal 5 ottobre diventa zona di massima allerta - Italia_Notizie : Coronavirus, allerta a Parigi: “Il 17% dei test è positivo, un dato mai raggiunto finora. Covid passa velocemente d… - MilenaLazzaroni : RT @Open_gol: L'allarme da Parigi -