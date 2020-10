Coronavirus, a breve il nuovo Dpcm che rivoluzionerà (quasi) tutto: 10 giorni di quarantena e 21 per gli asintomatici, stop al doppio tampone negativo. Chiusura anticipata dei locali, feste di massimo 6 partecipanti [DETTAGLI] (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una nuova circolale del ministero della Salute, emanata oggi, aggiorna le indicazioni sulla durata e sul termine dell’isolamento e della quarantena, “in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni – spiega il ministero – provenienti da alcuni organismi internazionali (Oms ed Ecdc) e del parere formulato dal Comitato tecnico-scientifico” nella riunione di ieri. Queste le indicazioni. Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di Sars-Cov-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni+test). I positivi sintomatici possono ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una nuova circolale del ministero della Salute, emanata oggi, aggiorna le indicazioni sulla durata e sul termine dell’isolamento e della, “in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni – spiega il ministero – provenienti da alcuni organismi internazionali (Oms ed Ecdc) e del parere formulato dal Comitato tecnico-scientifico” nella riunione di ieri. Queste le indicazioni. Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di Sars-Cov-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato(10+test). I positivi sintomatici possono ...

Il primo evento pubblico dell'era 'Covid-19' dedicato alla videoproiezione ... Le parole di Carlo Gambirasio, in chiusura del breve video-reportage che proponiamo qui in alto, sono la sintesi perfetta ...

Ravetti (Pd) ai sindaci della provincia: "Fate sapere la situazione dei posti letto covid"

PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Il consigliere regionale del Partito Democratico Domenico Ravetti ha invitato i sindaci della provincia di Alessandria a "rendere pubblica la situazione attuale dei ...

