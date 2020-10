Coronavirus, 39 morti in 24 ore: mai così tanti dal 12 giugno. I contagi regione per regione (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sale il numero di morti da Covid. Il consueto bollettino sul Coronavirus riferisce che nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 39, 13 in più di ieri e, soprattutto, il numero più alto dal 12 giugno. Un dato che preoccupa, anche perché i contagi registrati in calo sono, come di consueto il lunedì, frutto del minor numero di tamponi effettuati nel fine settimana. Meno contagi, ma anche meno tamponi I nuovi casi sono 4.619, a fronte dei 5.456 di ieri. Sono di meno, però, anche i test: 85.442 contro i 98.880. I nuovi contagiati portano a 82.764 gli attualmente positivi in Italia (3.689 in più rispetto a ieri), mentre i guariti totali sono 240.600. Il numero di guariti, però, è inferiore rispetto a quello di ieri: nelle ultime 24 ore ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 ottobre 2020) Sale il numero dida Covid. Il consueto bollettino sulriferisce che nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 39, 13 in più di ieri e, soprattutto, il numero più alto dal 12. Un dato che preoccupa, anche perché iregistrati in calo sono, come di consueto il lunedì, frutto del minor numero di tamponi effettuati nel fine settimana. Meno, ma anche meno tamponi I nuovi casi sono 4.619, a fronte dei 5.456 di ieri. Sono di meno, però, anche i test: 85.442 contro i 98.880. I nuoviati portano a 82.764 gli attualmente positivi in Italia (3.689 in più rispetto a ieri), mentre i guariti totali sono 240.600. Il numero di guariti, però, è inferiore rispetto a quello di ieri: nelle ultime 24 ore ...

