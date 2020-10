Coronavirus, 235 positivi a Napoli: contagiati anche tre agenti penitenziari (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dei 662 nuovi casi di contagio registrati oggi in Campania, 235 riguardano la città di Napoli dove negli ultimi tre giorni sono 731 i casi accertati di positività al Coronavirus. E’ quanto si apprende dai dati diffusi dall’Asl Napoli 1 Centro. Ad oggi i cittadini napoletani ricoverati in ospedale sono 161 (di cui 14 in terapia intensiva) mentre in isolamento domiciliare ci sono 3.669 persone. I guariti nelle ultime 24 ore sono 48 (totale 1.918). Nei due ospedali gestiti dall’Asl guidata dal manager Ciro Verdoliva la situazione è la seguente: al Covid Center dell’Ospedale del Mare ci sono 5 pazienti ricoverati in terapia intensiva e 30 nel reparto di degenza ordinaria; al Loreto Mare sono 9 i pazienti ricoverati ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dei 662 nuovi casi di contagio registrati oggi in Campania, 235 riguardano la città didove negli ultimi tre giorni sono 731 i casi accertati dità al. E’ quanto si apprende dai dati diffusi dall’Asl1 Centro. Ad oggi i cittadini napoletani ricoverati in ospedale sono 161 (di cui 14 in terapia intensiva) mentre in isolamento domiciliare ci sono 3.669 persone. I guariti nelle ultime 24 ore sono 48 (totale 1.918). Nei due ospedali gestiti dall’Asl guidata dal manager Ciro Verdoliva la situazione è la seguente: al Covid Center dell’Ospedale del Mare ci sono 5 pazienti ricoverati in terapia intensiva e 30 nel reparto di degenza ordinaria; al Loreto Mare sono 9 i pazienti ricoverati ...

La situazione Covid in Italia in base al bollettino del 12 ottobre 2020. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono 4.619 (837 in meno rispetto all'aumento totale di ieri, che era ...

Niente lockdown generale, “non possiamo lasciare che la malattia faccia il suo corso: ciò porterebbe a molte morti e il sistema sanitario sarebbe sopraffatto”. Esclude la chiusura totale come accaduto ...

