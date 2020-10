Coronavirus: 1 italiano su 10 non intende vaccinarsi, metà della popolazione ha timori per la sicurezza (Di lunedì 12 ottobre 2020) Mentre sono in tanti ad aspettare un vaccino che aiuti a contrastare la pandemia di Coronavirus nel mondo, ce ne sono molti altri che non hanno nessuna intenzione di vaccinarsi. Oltre un italiano su 10 (11%) si dice assolutamente contrario alla vaccinazione, il 9% lo ritiene poco probabile, mentre il 28% è ancora in dubbio. Dunque quasi metà della popolazione (48%) mostra diffidenza rispetto a un futuro vaccino. E’ quanto emerge dai risultati di una ricerca condotta, su un campione di 1.000 italiani, dall’EngageMinds Hub dell’Università Cattolica, il centro di ricerca che si occupa di psicologia dei consumi nella salute e nell’alimentazione. Il dato del 48% di italiani “esitanti”, oltre ad essere molto elevato, risulta in aumento rispetto a ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Mentre sono in tanti ad aspettare un vaccino che aiuti a contrastare la pandemia dinel mondo, ce ne sono molti altri che non hanno nessuna intenzione di. Oltre unsu 10 (11%) si dice assolutamente contrario alla vaccinazione, il 9% lo ritiene poco probabile, mentre il 28% è ancora in dubbio. Dunque quasi metà(48%) mostra diffidenza rispetto a un futuro vaccino. E’ quanto emerge dai risultati di una ricerca condotta, su un campione di 1.000 italiani, dall’EngageMinds Hub dell’Università Cattolica, il centro di ricerca che si occupa di psicologia dei consumi nella salute e nell’alimentazione. Il dato del 48% di italiani “esitanti”, oltre ad essere molto elevato, risulta in aumento rispetto a ...

Successivamente gli agenti, a seguito dei controlli, hanno arrestato un italiano di 19 anni trovato in possesso di 72,5 grammi di hashish e 100 euro in banconote di vario taglio. Un altro maggiorenne ...

Italia-Irlanda Under 21, all'Under 20 che affronterà gli irlandesi si uniscono quattro del gruppo di Nicolato: la Uefa acconsente ...

