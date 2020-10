Corona virus: Italia, 82764 attualmente positivi a test (+3689 in un giorno) con 36205 decessi (39) e 240600 guariti (891). Totale di 359569 casi (4619) Dati della protezione civile (Di lunedì 12 ottobre 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 82764 attualmente positivi a test (+3689 in un giorno) con 36205 decessi (39) e 240600 guariti (891). Totale di 359569 casi (4619) <small class="subtitle">Dati della protezione civile</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 12 ottobre 2020)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(39) e(891).di) proviene da Noi Notizie..

