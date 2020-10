Contratti di lavoro, Confindustria: non è il momento di fare scioperi (Di lunedì 12 ottobre 2020) 'In questo momento gli scioperi sono deleteri per il Paese'. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, all'Assemblea generale di Assolombarda a proposito del rinnovo dei Contratti. 'La ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 ottobre 2020) 'In questoglisono deleteri per il Paese'. Lo ha detto il presidente di, Carlo Bonomi, all'Assemblea generale di Assolombarda a proposito del rinnovo dei. 'La ...

Ultime Notizie dalla rete : Contratti lavoro Contratto a termine assistito: come si svolge la procedura telematica con l'INL Ipsoa "Insieme per il lavoro", nonostante il Covid un posto per 222 persone a Bologna

Il progetto è nato per dare un'occupazione a persone in condizioni di fragilità. "Significativo aumento dei contratti a tempo indeterminato" ...

