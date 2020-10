Contratti, Bonomi “Scioperi deleteri per il Paese” (Di lunedì 12 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Per quanto riguarda il rinnovo dei Contratti, la strada è quella di sedersi al tavolo e discutere per trovare una soluzione. I Contratti vanno rinnovati, i soldi in tasca ai lavoratori vanno messi, ma in maniera intelligente. Ci vuole un adeguamento legato all’inflazione e poi i soldi vanno messi su welfare, formazione e previdenza intergativa. Non servono scioperi. Sono deleteri per il Paese. La frattura non aiuta nessuno”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a margine del suo intervento all’assemblea annuale di Assolombarda all’aeroporto di Linate. (ITALPRESS). Contratti, Bonomi “Scioperi deleteri per il Paese” su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 ottobre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Per quanto riguarda il rinnovo dei, la strada è quella di sedersi al tavolo e discutere per trovare una soluzione. Ivanno rinnovati, i soldi in tasca ai lavoratori vanno messi, ma in maniera intelligente. Ci vuole un adeguamento legato all’inflazione e poi i soldi vanno messi su welfare, formazione e previdenza intergativa. Non servono scioperi. Sonoper il Paese. La frattura non aiuta nessuno”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo, a margine del suo intervento all’assemblea annuale di Assolombarda all’aeroporto di Linate. (ITALPRESS).“Scioperiper il Paese” su Il Corriere della Città.

