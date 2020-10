"Conte vuole la polizia nei condomini". Salvini all'attacco: neanche il Grande Fratello (Di lunedì 12 ottobre 2020) Per Matteo Salvini nel nuovo Dpcm che il premier Giuseppe Conte sta per varare con le misure anti-Covid più restrittive si danno i numeri. "Non più di sei persone a casa di ciascuno... Perché sette porta sfortuna?", scrive il leader della Lega su Twitter commentando quanto trapela circa l'orientamento dell'esecutivo sulle feste in casa. Si pensa, infatti, di consentirle ma solo con massimo sei partecipanti, anche se non si tratterebbe di un obbligo ma di una semplice "raccomandazione" (e ci vuole un decreto?). "Togliamo la polizia dalle strade e la trasformiamo in Psico-polizia per controllare i condomini??? neanche George Orwell sarebbe arrivato a tanto, siamo alla follia, rileggiamoci '1984'", twitta ... Leggi su iltempo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Per Matteonel nuovo Dpcm che il premier Giuseppesta per varare con le misure anti-Covid più restrittive si danno i numeri. "Non più di sei persone a casa di ciascuno... Perché sette porta sfortuna?", scrive il leader della Lega su Twitter commentando quanto trapela circa l'orientamento dell'esecutivo sulle feste in casa. Si pensa, infatti, di consentirle ma solo con massimo sei partecipanti, anche se non si tratterebbe di un obbligo ma di una semplice "raccomandazione" (e ciun decreto?). "Togliamo ladalle strade e la trasformiamo in Psico-per controllare i???George Orwell sarebbe arrivato a tanto, siamo alla follia, rileggiamoci '1984'", twitta ...

