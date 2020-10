Conte firma il Dpcm: ristoranti chiusi alle 24, limiti alle cene a casa e alle cerimonie (Di lunedì 12 ottobre 2020) Stretta sulla movida e sui ricevimenti dopo le cerimonie e blocco alle partite di calcetto e basket tra amici Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 12 ottobre 2020) Stretta sulla movida e sui ricevimenti dopo lee bloccopartite di calcetto e basket tra amici

ROMA (ITALPRESS) – Il premier Giuseppe Conte, secondo quanto si apprende da fonti di governo, ha firmato il Dpcm che contiene le nuove misure di contrasto al coronavirus, che saranno valide per i ...

Covid, ecco il Dpcm in vigore da oggi: locali chiusi alle 24, stop a calcetto e gite scolastiche, stretta su matrimoni e feste private

Firmato il nuovo Dpcm con le regole anticovid ... non conviventi anche in casa bisogna usare la mascherina”, ha fatto sapere lo stesso premier Conte.

