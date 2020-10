Conte a Taranto visita l’area dove sorgerà il nuovo ospedale. “E’ come per il ponte di Genova. Bisogna fare presto” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è a Taranto dove, questa mattina, ha visitato l’area dedicata alla realizzazione del nuovo ospedale “San Cataldo”. Il premier ha partecipato anche alla cerimonia di inaugurazione della Scuola di Medicina nell’ex sede della Banca d’Italia e sempre in giornata interverrà all’incontro per la sottoscrizione degli accordi nell’ambito del Cis di Taranto, presso la Prefettura. “E’ come per il ponte di Genova. Siamo qui per sostenervi – ha detto Conte parlando del nuovo ospedale -. Bisogna fare presto. Dobbiamo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe, è a, questa mattina, hato l’area dedicata alla realizzazione del“San Cataldo”. Il premier ha partecipato anche alla cerimonia di inaugurazione della Scuola di Medicina nell’ex sede della Banca d’Italia e sempre in giornata interverrà all’incontro per la sottoscrizione degli accordi nell’ambito del Cis di, presso la Prefettura. “E’per ildi. Siamo qui per sostenervi – ha dettoparlando del-.presto. Dobbiamo ...

Palazzo_Chigi : Domani, lunedì 12 ottobre, il Presidente @GiuseppeConteIT è in visita a Taranto. Qui il programma?? - Agenzia_Ansa : Giuseppe #Conte a #Taranto: 'Per l'ospedale facciamo presto, come per il ponte di #Genova'. Il presidente del Consi… - FGGioffredi : @micheleemiliano a #Taranto, alla presenza di #Conte, parla del gioco di squadra e accenna all'impresa notturna di… - franco_dimuro : RT @IlMattinoFoggia: @GiuseppeConteIT a #Taranto per la posa della prima pietra del nuovo ospedale. @micheleemiliano :«Giornata storica» h… - oznerol4 : RT @ImolaOggi: Porto di Taranto ai cinesi, oggi l'annuncio di Conte sulla concessione dell'area portuale ex Belelli -