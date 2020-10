Consigli non richiesti all’assemblea nazionale di Italia Viva (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una delle cose che più pareva negativa nei comportamenti di uno di quei Partiti (P maiuscola!) del 900 che molti, soprattutto chi non li visse direttamente, rimpiangono ed elevano a modello, fu il continuismo giustificazionista (o giustificazionismo continuista): si cambiava linea in modo evidente ma ti dicevano «ora si può, ieri le condizioni non erano mature». La maturità, ovviamente, la decideva chi voleva rimanere in sella, il detentore della linea! Rendere esplicite le ragioni di un evidente cambio di opinione è una questione di ecologia del discorso pubblico. Affogare tutto nella melassa retorica di valori tanto generici da non essere mai trasformabili in obiettivi misurabili, porta solo a confusione, incomprensione, disincanto, distacco. Tra le (tante) ragioni che hanno determinato il calo della partecipazione elettorale e della ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 12 ottobre 2020) Una delle cose che più pareva negativa nei comportamenti di uno di quei Partiti (P maiuscola!) del 900 che molti, soprattutto chi non li visse direttamente, rimpiangono ed elevano a modello, fu il continuismo giustificazionista (o giustificazionismo continuista): si cambiava linea in modo evidente ma ti dicevano «ora si può, ieri le condizioni non erano mature». La maturità, ovviamente, la decideva chi voleva rimanere in sella, il detentore della linea! Rendere esplicite le ragioni di un evidente cambio di opinione è una questione di ecologia del discorso pubblico. Affogare tutto nella melassa retorica di valori tanto generici da non essere mai trasformabili in obiettivi misurabili, porta solo a confusione, incomprensione, disincanto, distacco. Tra le (tante) ragioni che hanno determinato il calo della partecipazione elettorale e della ...

addyleroy : @surfacecrab Beh è un programma che aiuta a sistemare la grammatica e da consigli su come migliorare,ma gli aiuti p… - l3tterbomb : non io che un minuto prima do consigli anti esaurimento nervoso e poi sclero - _magicx1d_ : RT @hstylesxarms_: -dai consigli che ci da, anche in dm a quanto abbiamo visto e il fatto che ci tenga a scambiare due parole quando ci inc… - MarcelloLyotard : Consigli Alimenti che rafforzano il sistema immunitario Vitamina C Vitamina E Vitamina A Betacarotene Probiotici… - hstylesxarms_ : -dai consigli che ci da, anche in dm a quanto abbiamo visto e il fatto che ci tenga a scambiare due parole quando c… -

Ultime Notizie dalla rete : Consigli non Consigli non richiesti all’assemblea nazionale di Italia Viva Linkiesta.it Belgio, i fidanzati naturisti che girano il mondo nudi: "La vita è migliore senza vestiti"

Hanno fatto immersioni subacquee in Honduras, bevuto birre in Portogallo, fatto un’escursione nella foresta amazzonica e visitato tantissimi Paesi. Sempre rigorosamente senza vestiti. Perché Nick and ...

Guida per principianti agli allenamenti

Cominciare ad allenarsi, specie se si è principianti, può essere difficile, ma basta seguire alcuni consigli per iniziare col piede giusto ...

Hanno fatto immersioni subacquee in Honduras, bevuto birre in Portogallo, fatto un’escursione nella foresta amazzonica e visitato tantissimi Paesi. Sempre rigorosamente senza vestiti. Perché Nick and ...Cominciare ad allenarsi, specie se si è principianti, può essere difficile, ma basta seguire alcuni consigli per iniziare col piede giusto ...