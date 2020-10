Con Enel e Helbiz mobilità in città al 100% green e sostenibile (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Grazie al protocollo d'intesa firmato da Helbiz ed Enel, le città italiane potranno contare su una flotta di micro-mobilità alimentata da sola energia rinnovabile fornita da Enel Energia. Obiettivo dell'accordo è accelerare il tasso di utilizzo di monopattini e bici elettriche in sharing attraverso l'impiego esclusivo di fonti rinnovabili. Tutti i mezzi elettrici Helbiz saranno alimentati da energia rinnovabile certificata erogata da Enel Energia presso tutti i magazzini italiani di stoccaggio e ricarica delle 14 città italiane a oggi coperte dal servizio tra cui Milano, Roma, Bari, Napoli, Torino. La partnership, della durata di un anno, permetterà inoltre ai dipendenti del Gruppo Enel di usufruire dei servizi di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 12 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Grazie al protocollo d'intesa firmato daed, le città italiane potranno contare su una flotta di micro-mobilità alimentata da sola energia rinnovabile fornita daEnergia. Obiettivo dell'accordo è accelerare il tasso di utilizzo di monopattini e bici elettriche in sharing attraverso l'impiego esclusivo di fonti rinnovabili. Tutti i mezzi elettricisaranno alimentati da energia rinnovabile certificata erogata daEnergia presso tutti i magazzini italiani di stoccaggio e ricarica delle 14 città italiane a oggi coperte dal servizio tra cui Milano, Roma, Bari, Napoli, Torino. La partnership, della durata di un anno, permetterà inoltre ai dipendenti del Gruppodi usufruire dei servizi di ...

