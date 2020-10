Come sarà la nuova Alitalia (Di lunedì 12 ottobre 2020) Francesco Caio, presidente di Alitalia, al Wired Next Fest 2020 (foto: Frank Russo)Dopo quattro mesi di attesa, nella serata del 9 ottobre è arrivata l’approvazione del decreto per la costituzione della nuova compagnia di Stato per il trasporto aereo: la nuova Alitalia si chiamerà Ita (Italia Trasporto Aereo spa). Oltre al nome, la società avrà anche un logo nuovo e sarà costituita da circa 6.500 dipendenti e quasi un centinaio di aerei, potendo contare su una dotazione finanziaria di 3 miliardi di euro. Tra 30 giorni, la deliberà passerà al parlamento e poi alla Corte dei Conti, per la registrazione che permetterà l’atto costitutivo di Ita. Se non ci saranno difficoltà, gli aerei della newco potrebbero entrare in funzione ... Leggi su wired (Di lunedì 12 ottobre 2020) Francesco Caio, presidente di, al Wired Next Fest 2020 (foto: Frank Russo)Dopo quattro mesi di attesa, nella serata del 9 ottobre è arrivata l’approvazione del decreto per la costituzione dellacompagnia di Stato per il trasporto aereo: lasi chiamerà Ita (Italia Trasporto Aereo spa). Oltre al nome, la società avrà anche un logo nuovo e sarà costituita da circa 6.500 dipendenti e quasi un centinaio di aerei, potendo contare su una dotazione finanziaria di 3 miliardi di euro. Tra 30 giorni, la deliberà passerà al parlamento e poi alla Corte dei Conti, per la registrazione che permetterà l’atto costitutivo di Ita. Se non ci saranno difficoltà, gli aerei della newco potrebbero entrare in funzione ...

