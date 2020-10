Come cambia la quarantena: 10 giorni e un solo test per gli asintomatici. Positivi da 21 giorni ma senza sintomi potranno uscire (Di lunedì 12 ottobre 2020) Accorciano i tempi della quarantena per gli asintomatici, si passa a un solo test invece che due per stabilire la fine del periodo di Positività del malato e fine dell’isolamento per le persone che non hanno più sintomi ma che risultano sempre positive a 21 giorni dal contagio. Sono alcune delle novità introdotte con la nuova circolare del ministero della Salute diffusa in serata tenendo conto della situazione epidemiologica, delle evidenze scientifiche, delle indicazioni di organismi internazionali Come Oms ed Ecdc e del parere del comitato tecnico scientifico che si è riunito ieri. “Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Accorciano i tempi dellaper gli, si passa a uninvece che due per stabilire la fine del periodo dità del malato e fine dell’isolamento per le persone che non hanno piùma che risultano sempre positive a 21dal contagio. Sono alcune delle novità introdotte con la nuova circolare del ministero della Salute diffusa in serata tenendo conto della situazione epidemiologica, delle evidenze scientifiche, delle indicazioni di organismi internazionaliOms ed Ecdc e del parere del comitato tecnico scientifico che si è riunito ieri. “Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo ...

