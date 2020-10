Columbus Day | a Portland è il “giorno della rabbia dei popoli indigeni” | abbattute statue di Roosevelt e Lincoln

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Prima le proteste antirazziste dopo il caso di George Floyd, poi gli scontri con gli agenti federali mandati da Trump. E oratorna di nuovo sotto i riflettori nel giorno delDay, cancellato in molte città a causa del Covid e delle proteste Black Lives Matter. Gruppi di manifestanti nella città dell’Oregon sono scesi in strada nella notte per celebrare la “Giornatadeiindigeni”e hanno abbattuto ledegli ex presidenti Theodoree Abraham, imbrattandole e rimuovendole dai loro piedistalli. Il presidente contro gli “Antifa” – Azioni a cui ha reagito Donald Trump che su Twitter ha scritto: “Questi sono gli stupidi di Biden. Estremisti ...

USAnelSud : Happy Columbus Day! ???????? Oltre a festeggiare il “compleanno” dell’America, oggi #12ottobre si celebra anche il fon… - StePic62 : @OGiannino @recifar @carloalberto @Phastidio @ALESSIO_ARGIOLA @vitalbaa @LorenaLVilla @RobertaPaliotti @ricpuglisi… - besteyetooth : Non c’è solo il Columbus day, oggi è soprattutto l’undicesimo anniversario di te e me (noi è finito, purtroppo). Og… - RivoRomantic : La ricorrenza si scontra oggi con l'anti-occidentalismo di sinistra e #BlackLivesMatter, ma a buttare giù le statue… - AnnaxLGxTS : RT @USAnelSud: Happy Columbus Day! ???????? Oltre a festeggiare il “compleanno” dell’America, oggi #12ottobre si celebra anche il fondamentale… -

Ultime Notizie dalla rete : Columbus Day

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 12 ott - Future degli indici in rialzo nel premercato a Wall Street, dopo la migliore settimana da agosto per il Dow Jones - in termini di rialzo percentuale ...Bene futures, spread in calo a 123,9 punti, scivola Euronext. Positivi i futures Usa, i cui listini sono aperti durante il Columbus day. In calo a 123,9 punti lo spread tra Btp e Bund, con i titoli de ...