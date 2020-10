Cleopatra al cinema, da Liz Taylor a Gal Gadot una radiosa dinastia di attrici (Di lunedì 12 ottobre 2020) Gal Gadot sarà Cleopatra per un film diretto da Patty, già regista di Wonder Woman e del suo sequel, Wonder Woman 1984, in uscita nel 2021. Il progetto sarà prodotto dalla Paramount Pictures, che ha battuto le offerte delle concorrenti Universal, Warner Bros, Netflix e Apple. Il nuovo biopic dedicato alla celebre regina d'Egitto, una della donne più famose e affascinanti nella storia dell'umanità, sarà scritto da Laeta Kalogridis, già autrice di sceneggiature di film come Alexander, Shutter Island e Alita: L'Angelo della Battaglia e coinvolta anche come produttrice esecutiva. Nel pool di produttori, invece, c'è la Atlas Production di Charles Roven, la regista Patty Jenkins e la sua star Gal Gadot, che ha voluto fortemente il film, insieme al Jaron Varsano, suo ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 12 ottobre 2020) Galsaràper un film diretto da Patty, già regista di Wonder Woman e del suo sequel, Wonder Woman 1984, in uscita nel 2021. Il progetto sarà prodotto dalla Paramount Pictures, che ha battuto le offerte delle concorrenti Universal, Warner Bros, Netflix e Apple. Il nuovo biopic dedicato alla celebre regina d'Egitto, una della donne più famose e affascinanti nella storia dell'umanità, sarà scritto da Laeta Kalogridis, già autrice di sceneggiature di film come Alexander, Shutter Island e Alita: L'Angelo della Battaglia e coinvolta anche come produttrice esecutiva. Nel pool di produttori, invece, c'è la Atlas Production di Charles Roven, la regista Patty Jenkins e la sua star Gal, che ha voluto fortemente il film, insieme al Jaron Varsano, suo ...

GHERARDIMAURO1 : RT @repubblica: Gal Gadot sarà Cleopatra: 'La sua storia come non è mai stata raccontata prima' [aggiornamento delle 14:18] - repubblica : Gal Gadot sarà Cleopatra: 'La sua storia come non è mai stata raccontata prima' [aggiornamento delle 14:18] - Marilenapas : RT @repubblica: Gal Gadot sarà Cleopatra: 'La sua storia come non è mai stata raccontata prima' - SteIarda : E che #cleopatra ! ?? #Cinema - madliber : RT @repubblica: Gal Gadot sarà Cleopatra: 'La sua storia come non è mai stata raccontata prima' [aggiornamento delle 12:43] -