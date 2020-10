Citroën Ami | la prova de Il Fatto it – L’elettrica sbarazzina a prova di giungla urbana – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 ottobre 2020) “La ragion d’essere della nostra azienda è dare ai clienti una mobilità ecosostenibile, accessibile a tutti e redditizia a livello industriale”, dice Gaetano Thorel, numero uno di PSA in Italia, la multinazionale francese che raggruppa i marchi Citroën , DS, Opel e Peugeot. Un assunto che vale anche per la nuova Citroën Ami, inedito quadriciclo 100% elettrico pronto a sfidare scooter e minicar sul terreno di battaglia della jungla. Un mezzo di forma cubica, sbarazzino fuori e relativamente spazioso dentro, che fa della sua compattezza (la Ami è lunga 2,41 metri, larga 1,39 e alta 1,52) un punto di forza e vuole far gola al pubblico con un prezzo allettante: con ecobonus statale, il listino parte da 5.430 euro. La Ami sarà nelle concessionarie da metà novembre, prime consegne a gennaio. La Ami ...