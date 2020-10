Cipolle troppo sexy | Facebook le censura

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Si dice che la malizia è negli occhi di chi guarda: in questo singolare caso, negli occhi dell' algoritmo di. Quando ha incrociato un post che ritraeva una cesta diWalla Walla, il ...

ulthimas : @Warringale @Jes912 Amore capisco che il tuo QI sia pari a quello della Karina Cascella (no dai sarei troppo cattiv… - ValentinaPremo3 : RT @ValentinaPremo3: L'algoritmo di #Twitter censura questa foto... Si tratta di cipolle... Perché le ritiene troppo sensuali, quasi peccam… - ValentinaPremo3 : L'algoritmo di #Twitter censura questa foto... Si tratta di cipolle... Perché le ritiene troppo sensuali, quasi pec… - at23_23 : Cipolle troppo 'sexy' per l'algoritmo di #facebook (Sulla moderazione automatica e i suo GROSSI limiti) - umpkket : @akakarolina @maxpix6251 @DamageGi Troppo tardi, è finita . Cattivo umore, hanno cucinato le cipolle ? -

Ultime Notizie dalla rete : Cipolle troppo

Sky Tg24

una varietà di cipolle grosse, dolci e succulente. Facebook non ha gradito, ha bloccato l'immagine e ha inviato una notifica: "Prodotti con posizionamento troppo sessualizzato. Gli annunci non possono ...Facebook ha corretto il suo errore e l'annuncio è stato ri-pubblicato. Meg Sinclair, responsabile delle comunicazioni di Facebook Canada, ha spiegato a CBC che l'algoritmo non conosceva la varietà di ...