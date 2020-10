Cinema: 'Caro diario', tutto esaurito per il ritorno in sala (Di lunedì 12 ottobre 2020) BOLOGNA, 12 OTT - Un classico torna al Cinema e segna uno dei successi del fine settimana: è 'Caro diario' di Nanni Moretti, restaurato e distribuito dalla Cineteca di Bologna, che ha ottenuto un ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 12 ottobre 2020) BOLOGNA, 12 OTT - Un classico torna ale segna uno dei successi del fine settimana: è '' di Nanni Moretti, restaurato e distribuito dalla Cineteca di Bologna, che ha ottenuto un ...

LEBBY4EVER : RT @GiulioBase: Torna al cinema “Caro Diario” restaurato in 4K. Andrò a rivederlo col cuor contento di aver partecipato a un capolavoro. ht… - Ansa_ER : Cinema: 'Caro diario', tutto esaurito per il ritorno in sala. Restauro film di Nanni Moretti è disponibile dal 12 o… - solocine : Cinema: 'Caro diario', tutto esaurito per il ritorno in sala - Movimento_piu : 'Caro diario', Nanni Moretti torna in Vespa: il film restaurato è al cinema - la Repubblica - SandraBattisti : RT @il_cappellini: 'Caro diario', Nanni Moretti torna in Vespa: il film restaurato è al cinema -