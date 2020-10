Cina, sei contagi da Coronavirus a Qingdao: test di massa per 9 milioni di persone (Di lunedì 12 ottobre 2020) In Cina la citt orientale di Qingdao ha lanciato una campagna di test di massa per il Covid-19 dopo che sono stati confermati sei contagi e altrettanti asintomatici, tutti collegati a un ospedale ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 12 ottobre 2020) Inla citt orientale diha lanciato una campagna didiper il Covid-19 dopo che sono stati confermati seie altrettanti asintomatici, tutti collegati a un ospedale ...

