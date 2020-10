Cies – Inter la rosa è costata 439 milioni di euro: 14esima in europa, terza in Italia (Di lunedì 12 ottobre 2020) Inter con la 14esima rosa più costosa d’europa In occasione del 308esimo report settimanale il Cies Football Observatory ha presentato un’analisi sugli investimenti annuali per costruire le rose dei club dei cinque principali campionati europei, considerando i cartellini dei giocatori. L’Inter, con 439 milioni, si piazza in 14esima posizione a livello europeo mentre al terzo posto in Italia. TOP 3 euroPEA – In testa a questa speciale classifica c’è il Manchester City si conferma al vertice con una spesa stimata di 1.036 miliardi di euro, in crescita di 22 milioni rispetto al dato del 2018. Completano il ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020)con lapiù costosa d’pa In occasione del 308esimo report settimanale ilFootball Observatory ha presentato un’analisi sugli investimenti annuali per costruire le rose dei club dei cinque principali campionatipei, considerando i cartellini dei giocatori. L’, con 439, si piazza inposizione a livellopeo mentre al terzo posto in. TOP 3PEA – In testa a questa speciale classifica c’è il Manchester City si conferma al vertice con una spesa stimata di 1.036 miliardi di, in crescita di 22rispetto al dato del 2018. Completano il ...

