Chiude dopo pochi mesi Crucible, il Fortnite di Amazon (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Foto: Amazon)Un nuovo pesante flop per Amazon: dopo circa cinque mesi Chiude Crucible, il gioco free-to-play che il colosso dell’e-commerce aveva preparato e annunciato in grande stile in estate per inserirsi in un mercato florido – ma assai inflazionato – come quello degli sparatutto in terza persona multiplayer. Tanti i punti di contatto con i giganti del segmento come Fortnite e Pubg, con però sviluppi e dinamiche originali e molteplici modalità. Che però non sono state sufficienti a evitare il tonfo. Crucible non ha mai davvero attecchito con picchi di appena poche decine di migliaia di giocatori e aveva costretto Amazon a metterci subito una toppa riducendo le modalità di gioco da tre ... Leggi su wired (Di lunedì 12 ottobre 2020) (Foto:)Un nuovo pesante flop percirca cinque, il gioco free-to-play che il colosso dell’e-commerce aveva preparato e annunciato in grande stile in estate per inserirsi in un mercato florido – ma assai inflazionato – come quello degli sparatutto in terza persona multiplayer. Tanti i punti di contatto con i giganti del segmento comee Pubg, con però sviluppi e dinamiche originali e molteplici modalità. Che però non sono state sufficienti a evitare il tonfo.non ha mai davvero attecchito con picchi di appena poche decine di migliaia di giocatori e aveva costrettoa metterci subito una toppa riducendo le modalità di gioco da tre ...

