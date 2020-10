Chiede il suicidio assistito, la Asl dice "no". Cappato: "Non rispettano Consulta, intervenga il ministro" (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un uomo di 42 anni, paralizzato da 10 e dipendente completamente dall’assistenza che riceve, ha visto rifiutarsi la richiesta di suicidio assistito presentata alla Asl. Per l’associazione Luca Coscioni, l’azienda sanitaria, con il diniego, non ha rispettato una provvedimento della Consulta: “Ci sono Asl che calpestano una sentenza della Corte Costituzionale. Su questa gravissima violazione dei rapporti tra istituzioni, chiediamo risposte al ministro della Salute Speranza, al presidente della Repubblica Mattarella, al presidente Conte. Ribadiamo l’impegno a portare avanti nuove disobbedienze civili. Se queste persone, e altre che vorranno, non troveranno risposte a cui hanno diritto, le aiuteremo ad andare in Svizzera, per porre fine alle loro sofferenze”, ha dichiarato Marco ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un uomo di 42 anni, paralizzato da 10 e dipendente completamente dall’assistenza che riceve, ha visto rifiutarsi la richiesta dipresentata alla Asl. Per l’associazione Luca Coscioni, l’azienda sanitaria, con il diniego, non ha rispettato una provvedimento della: “Ci sono Asl che calpestano una sentenza della Corte Costituzionale. Su questa gravissima violazione dei rapporti tra istituzioni, chiediamo risposte aldella Salute Speranza, al presidente della Repubblica Mattarella, al presidente Conte. Ribadiamo l’impegno a portare avanti nuove disobbedienze civili. Se queste persone, e altre che vorranno, non troveranno risposte a cui hanno diritto, le aiuteremo ad andare in Svizzera, per porre fine alle loro sofferenze”, ha dichiarato Marco ...

