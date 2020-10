Chiara Ferragni Unposted: recensione del docu-film (Di lunedì 12 ottobre 2020) In onda su Rai 2 questa sera, 12 ottobre 2020, il docufilm Chiara Ferragni Unposted. Dopo essere stato presentato lo scorso anno al Festival del Cinema di Venezia, il documentario è stato reso disponibile prima nei cinema e poi su Amazon Prime Video. Questa seria, per la prima volta, sarà trasmesso in chiaro sulla Rai. Nonostante sia stato duramente stroncato dalla critica, Chiara Ferragni Unposted è il documentario più visto nella storia del cinema italiano, con un incasso di oltre un milione e mezzo di euro in soli tre giorni di programmazione. Chiara Ferragni Unposted – La trama Come suggerisce il titolo, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 12 ottobre 2020) In onda su Rai 2 questa sera, 12 ottobre 2020, il. Dopo essere stato presentato lo scorso anno al Festival del Cinema di Venezia, ilmentario è stato reso disponibile prima nei cinema e poi su Amazon Prime Video. Questa seria, per la prima volta, sarà trasmesso in chiaro sulla Rai. Nonostante sia stato duramente stroncato dalla critica,è ilmentario più visto nella storia del cinema italiano, con un incasso di oltre un milione e mezzo di euro in soli tre giorni di programmazione.– La trama Come suggerisce il titolo, ...

trash_italiano : Chiara Ferragni e Fedez aspettano una femminuccia! - Corriere : Ferragni e Fedez aspettano una femmina: Leone avrà una sorellina - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Baby K - Non mi basta più (Special Guest Chiara Ferragni) - FBecco25 : RT @Manuel_Real_Off: Oddio ho sentito la voce di super @Simo_Ventura nel promo di domani per l’intervista a Chiara Ferragni un colpoooo.. S… - Jesss____ : @carlottaacrea Tanto ti stai mettendo in ridicolo da sola, fai pure, ti ho dato corda una volta, alla seconda, già… -