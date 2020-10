Chiara Ferragni Unposted – Il documentario sull’imprenditrice italiana (Di lunedì 12 ottobre 2020) Chiara Ferragni Unposted è il documentario che Rai trasmetterà nella prima serata di Rai 2 di oggi, lunedì 12 ottobre 2020. L’imprenditrice e influencer italiana è stata etichettata da Forbes come la prima icona al mondo nel campo della moda che operi sui social. Il documentario si basa sulla vita di Chiara Ferragli e analizza da vicino come l’uso dei social abbia cambiato il mondo del business e dei media internazionali. La messa in onda originale si deve ad Amazon Prime Video. Chiara Ferragni Unposted – La critica Chiara Ferragni Unposted è stato accolto in modo negativo da parte della critica nazionale. Secondo ... Leggi su giornal (Di lunedì 12 ottobre 2020)è ilche Rai trasmetterà nella prima serata di Rai 2 di oggi, lunedì 12 ottobre 2020. L’imprenditrice e influencerè stata etichettata da Forbes come la prima icona al mondo nel campo della moda che operi sui social. Ilsi basa sulla vita diFerragli e analizza da vicino come l’uso dei social abbia cambiato il mondo del business e dei media internazionali. La messa in onda originale si deve ad Amazon Prime Video.– La criticaè stato accolto in modo negativo da parte della critica nazionale. Secondo ...

