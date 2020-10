Chiara Ferragni Unposted: gli incassi del documentario al cinema (Di lunedì 12 ottobre 2020) Quali sono gli incassi di Chiara Ferragni Unposted che stasera, 12 ottobre 2020, andrà in onda su Rai 2? Il documentario, uscito in sala il 17,18,19 settembre 2019, è stato un enorme successo: il film evento più visto di sempre in Italia. Il documentario di Elisa Amoruso, presentato all’ultima Mostra d’Arte cinematografica di Venezia, distribuito da 01, ha incassato in tre giorni 1.601.499 euro in 393 sale, con oltre 160 mila biglietti. Una media copie che si è mantenuta sempre la più alta del box office oscillando tra i 1.300 euro del primo giorno e i 1.508 nell’ultimo giorno di programmazione. La curiosità è che il film Chiara Ferragni Unposted ha ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 ottobre 2020) Quali sono glidiche stasera, 12 ottobre 2020, andrà in onda su Rai 2? Il, uscito in sala il 17,18,19 settembre 2019, è stato un enorme successo: il film evento più visto di sempre in Italia. Ildi Elisa Amoruso, presentato all’ultima Mostra d’Artetografica di Venezia, distribuito da 01, ha incassato in tre giorni 1.601.499 euro in 393 sale, con oltre 160 mila biglietti. Una media copie che si è mantenuta sempre la più alta del box office oscillando tra i 1.300 euro del primo giorno e i 1.508 nell’ultimo giorno di programmazione. La curiosità è che il filmha ...

