Chiara Ferragni Unposted | anticipazioni | durata | trailer | incassi e streaming

Questa sera, lunedì 12 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Chiara Ferragni Unposted, un documentario, presentato nel 2019 alla Mostra del Cinema di Venezia, diretto da Elisa Amoruso, che racconta la vita e il successo ottenuto dalla famosa influencer italiana, moglie di Fedez. La Rai ha deciso di trasmetterlo durante lo speciale "Fenomeno Ferragni". Oltre al documentario infatti Simona Ventura intervisterà Chiara per capire come si è trasformata da semplice blogger in icona della moda planetaria da 21 milioni di follower su Instagram, imprenditrice e designer che con la società Serendipity (che produce la "Chiara Ferragni Collection") punta a quotarsi in Borsa.

