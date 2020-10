Chiara Ferragni incinta | svelato il sesso del bebè in arrivo

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 12 ottobre 2020), Fedez ed il piccolo Leo sono seguitissimi in tutto il mondo. La famiglia Ferragnez è amatissima e, quindi, la notizia dell’di un secondo bebè ha fatto impazzire di gioia tutti i fan. Questa mattina, a qualche settimana dall’annuncio della gravidanza,e Fedez hannoildel nascituro: è stato il piccolo Leo, in realtà, a rivelare al mondo intero che avrà una sorellina. “Una bimba”, ha risposto il primogenito dei Ferragnez quando la madre gli ha chiesto “cos’ha la mamma in pancia?“. Sul web tutti i fan della nota influencer italiana sono impazziti e non vedono l’ora, adesso, di sapere quale sarà il nome della futura baby ...