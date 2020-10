Chiara Ferragni, chi è la madre Marina Di Guardo: età, foto, carriera (Di lunedì 12 ottobre 2020) Marina di Guardo è conosciuta per essere la mamma di Chiara Ferragni, ma anche lei è una blogger e una scrittrice molto seguita sui social. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei. Marina Di Guardo è la mamma della “star” Chiara Ferragni. Anche lei è una donna di successo come scrittrice (e … L'articolo Chiara Ferragni, chi è la madre Marina Di Guardo: età, foto, carriera è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 12 ottobre 2020)diè conosciuta per essere la mamma di, ma anche lei è una blogger e una scrittrice molto seguita sui social. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.Diè la mamma della “star”. Anche lei è una donna di successo come scrittrice (e … L'articolo, chi è laDi: età,è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

trash_italiano : Fedez e Chiara Ferragni svelano il sesso del bebè: è ufficialmente una femminuccia! - LaStampa : Tv, il Codacons diffida la Rai dalla messa in onda del film su Chiara Ferragni: “Uno spot diseducativo” - Corriere : Stasera il doc su Chiara Ferragni. ll giudizio del critico: «Sembra un film di propaganda nordcoreano» - zazoomblog : Riccardo Pozzoli ex fidanzato Chiara Ferragni: cos’è successo veramente? - #Riccardo #Pozzoli #fidanzato #Chiara - gaia_pegoraro : RT @HuertDeAuteuil: Chiara Ferragni potrebbe chiamare la bimba Diana per rimediare alla mancanza di rispetto di William e Kate ma soprattut… -