Chiacchio: “Se la Juve non si costituisce ora davanti al Giudice Sportivo rinuncia al ricorso” (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’avvocato Eduardo Chiacchio, esperto di diritto Sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte, commentando il caso Juve-Napoli. “Se i bianconeri non si costituiranno sarebbe come rinunciare a ogni difesa. Se è vero che mercoledì il Giudice Sportivo deciderà, chiaramente oggi è il momento decisivo. Se la Juve ha qualcosa da dire, deve farlo adesso. Farlo dopo significherebbe rinunciare a un grado di giustizia sportiva. Una volta riconosciuta la forza maggiore, in secondo grado è difficile ribaltarla. Oggi è il giorno decisivo”. Chiacchio spiega meglio: “Se la Juventus non si costituisce davanti al ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’avvocato Eduardo, esperto di diritto, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte, commentando il caso-Napoli. “Se i bianconeri non si costituiranno sarebbe comere a ogni difesa. Se è vero che mercoledì ildeciderà, chiaramente oggi è il momento decisivo. Se laha qualcosa da dire, deve farlo adesso. Farlo dopo significherebbere a un grado di giustizia sportiva. Una volta riconosciuta la forza maggiore, in secondo grado è difficile ribaltarla. Oggi è il giorno decisivo”.spiega meglio: “Se lantus non sial ...

