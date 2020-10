Chi sono i due economisti che hanno vinto il Nobel e cosa hanno scoperto (Di lunedì 12 ottobre 2020) Maestro e allievo. Il premio Nobel per l’economia 2020 è stato assegnato a Paul Milgrom, 72 anni, e al relatore della sua tesi Robert Wilson, 83 anni, entrambi docenti all’Università di Stanford. La giuria dell’Accademia svedese li ha premiati per «i progressi nella teoria delle aste e l’invenzione di nuovi sistemi di asta». Di cosa si tratta? La compravendita tramite asta ormai è uno strumento molto diffuso in svariati settori, anche nelle vendite online, basato sulla teoria dei giochi. Ogni giorno vengono scambiate nel mondo grandi quantità di denaro con questo sistema non solo per beni come opere d’arte e abitazioni, ma anche per le materie prime e beni strategici come le frequenze radio delle telecomunicazioni e dei campi di esplorazione petroliferi. sono ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 12 ottobre 2020) Maestro e allievo. Il premioper l’economia 2020 è stato assegnato a Paul Milgrom, 72 anni, e al relatore della sua tesi Robert Wilson, 83 anni, entrambi docenti all’Università di Stanford. La giuria dell’Accademia svedese li ha premiati per «i progressi nella teoria delle aste e l’invenzione di nuovi sistemi di asta». Disi tratta? La compravendita tramite asta ormai è uno strumento molto diffuso in svariati settori, anche nelle vendite online, basato sulla teoria dei giochi. Ogni giorno vengono scambiate nel mondo grandi quantità di denaro con questo sistema non solo per beni come opere d’arte e abitazioni, ma anche per le materie prime e beni strategici come le frequenze radio delle telecomunicazioni e dei campi di esplorazione petroliferi....

Ultime Notizie dalla rete : Chi sono Chi sono e cosa hanno fatto Wilson e Milgrom, i due Nobel per l'economia 2020 Forbes Italia Nadef: Conte, maggioranza assolutamente compatta, numeri ci sono (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 ott - "La maggioranza e' assolutamente compatta, ovviamente c'e' un po' di preoccupazione per i casi ...

Uomini di mondo si arrendono, annullata adunata Cuneo

CUNEO, 12 OTT - Annullata l'edizione 2020 dell'Adunata nazionale degli Uomini di Mondo a Cuneo, prevista nella terza domenica di ottobre: è il tradizionale appuntamento goliardico di chi, come la cele ...

