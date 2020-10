"Chi prende il coronavirus viene considerato uno che se l'è andata a cercare". Questa è l'Italia (Di lunedì 12 ottobre 2020) Era stato detto immediatamente e non ci voleva un genio per capirlo: l'app Immuni andava anche bene, ma si sarebbe rivelata inutile o addirittura dannosa senza la preordinazione di un piano efficace per eseguire e processare i tamponi. Lo schema del modello Italiano è stato invece questo: chiedi ai cittadini di scaricare l'app, e magari gli dici che se non lo fanno contravvengono a un "imperativo morale", dopo di che li tombi in casa e buonanotte. Perché di questo si tratta: non di un modo per individuare i bisognosi di accertamenti e di cure, ma di un lockdown personalizzato tramite app. E, proprio come nel caso del coprifuoco dei mesi scorsi, l'inefficienza pubblica si rivolta in delitto degli irresponsabili: il telefonino ti notifica che il virus ha lambito la tua cerchia, dunque chiuditi in casa e non azzardarti a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Era stato detto immediatamente e non ci voleva un genio per capirlo: l'app Immuni andava anche bene, ma si sarebbe rivelata inutile o addirittura dannosa senza la preordinazione di un piano efficace per eseguire e processare i tamponi. Lo schema del modellono; stato invece questo: chiedi ai cittadini di scaricare l'app, e magari gli dici che se non lo fanno contravvengono a un "imperativo morale", dopo di che li tombi in casa e buonanotte. Perché di questo si tratta: non di un modo per individuare i bisognosi di accertamenti e di cure, ma di un lockdown personalizzato tramite app. E, proprio come nel caso del coprifuoco dei mesi scorsi, l'inefficienza pubblica si rivolta in delitto degli irresponsabili: il telefonino ti notifica che il virus ha lambito la tua cerchia, dunque chiuditi in casa e non azzardarti a ...

carlogubi : Uno che applaude un ex gerarca fascista che pagava la latitanza ai terroristi neri assassini di carabinieri se la p… - ersiormando : @fforzano Aldilà di quelli presentati da destra e sinistra,per me innominabili,ma pensate si possa trovare di megli… - niccolopoletto : RT @Neuro_Mans: «Gentile è chi sa dire “grazie” e “scusa” non perché è più buono degli altri, ma perché si prende il tempo per spendere que… - KingPancredi : @danielamartani @robersperanza @GiuseppeConteIT Chi per mestiere fa piano bar mi auguro che abbia un altro introito… - antoniopalmieri : @rbonacina @marialauraconte @VITAnonprofit 'Gentile è chi sa dire “grazie” e “scusa” non perché è più buono degli a… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi prende Il risiko bancario sotto la lente: taglia e solidità, ecco chi ha i numeri giusti Corriere della Sera Grande Fratello Vip, "ecco chi è l'uomo super-vip di Elisabetta Gregoraci": ha solo 27 anni, terremoto di gossip

Possibile che chi mi ha parlato di Mr. Rain fosse su una strada sbagliata ... Piero arriva da una famiglia molto unita. Possibile che abbia preso una sbandata per una donna più grande, con un figlio ...

Consigli Fantacalcio: come dividere il budget all'asta

Una domanda ricorrente che i fantallenatori ci pongono sui canali social e non solo è: come dividere il budget all'asta del Fantacalcio? Prenderemo come riferimento una base d’asta da 500 crediti, par ...

Possibile che chi mi ha parlato di Mr. Rain fosse su una strada sbagliata ... Piero arriva da una famiglia molto unita. Possibile che abbia preso una sbandata per una donna più grande, con un figlio ...Una domanda ricorrente che i fantallenatori ci pongono sui canali social e non solo è: come dividere il budget all'asta del Fantacalcio? Prenderemo come riferimento una base d’asta da 500 crediti, par ...