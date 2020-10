“Chi passeggia deve indossare la mascherina”, il prefetto chiarisce: “Obbligatoria anche per chi ha la tuta da ginnastica” (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Chi fa jogging non dovrà indossare la mascherina. Chi invece pensa di aggirare i controlli andando a passeggiare dopo aver indossato semplicemente una tuta da ginnastica sappia che è obbligatorio avere naso e bocca coperti“: lo ha chiarito in un’intervista al Corriere della Sera il prefetto Bruno Frattasi, capo di gabinetto della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. “Nella circolare si ribadisce che nelle attività come la corsa in tutte le sue forme non c’è alcun obbligo di mascherina. Si tratta di attività sportive e quindi sono esonerate, anche a livello amatoriale. Peraltro prevedono un distanziamento di 2 metri tra le persone“. Per attività motoria “si intende la passeggiata e in ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Chi fa jogging non dovràla mascherina. Chi invece pensa di aggirare i controlli andando are dopo aver indossato semplicemente unada ginnastica sappia che è obbligatorio avere naso e bocca coperti“: lo ha chiarito in un’intervista al Corriere della Sera ilBruno Frattasi, capo di gabinetto della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. “Nella circolare si ribadisce che nelle attività come la corsa in tutte le sue forme non c’è alcun obbligo di mascherina. Si tratta di attività sportive e quindi sono esonerate,a livello amatoriale. Peraltro prevedono un distanziamento di 2 metri tra le persone“. Per attività motoria “si intende lata e in ...

