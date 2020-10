Chi è Mirko Scarcella, l'uomo che ha "creato" Gianluca Vacchi (Di lunedì 12 ottobre 2020) Mirko Scarcella è conosciuto come il 'guru' di Instagram, famoso per aver creato il fenomeno di Gianluca Vacchi, l'imprenditore italiano con più di diciassette milioni di follower. Ecco chi è Mirko Scarcella, conosciuto come il Guru di Instagram per essere stato il manager dell'imprenditore Gianluca Vacchi. Stasera la trasmissione de Le Iene gli dedicherà lo speciale Do you know Mirko Scarcella?, in onda alle 21:30 su Italia Uno. Chi è Mirko Scarcella? Mirko Scarcella è nato nel 1987 a Bologna. Dopo aver preso il diploma alle ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 12 ottobre 2020); conosciuto come il 'guru' di Instagram, famoso per averil fenomeno di, l'imprenditore italiano con più di diciassette milioni di follower. Ecco chi, conosciuto come il Guru di Instagram per essere stato il manager dell'imprenditore. Stasera la trasmissione de Le Iene gli dedicherà lo speciale Do you know?, in onda alle 21:30 su Italia Uno. Chi; nato nel 1987 a Bologna. Dopo aver preso il diploma alle ...

robertosaviano : Non può dirsi cristiano chi ha ostacolato l'accoglienza, chi chiama invasori i disperati. Chi è populista non può… - matteosalvinimi : ???? IMPRESSIONANTE E VERGOGNOSO! ???? Mentre il governo cancella i #Decretisicurezza e prevede multe per chi fa a… - AlbertoBagnai : 'Come qualsiasi banca centrale la BCE acquista titoli e crea moneta'. Bankit dixit. Tempi duri per i leoni da tasti… - Marisabasile16 : RT @Mary96231807: Eccolo il servizio su chi con @canyaman1989 come.non lo abbiamo mai visto .. vi ricordo che il giornale uscirà mercoledi… - rohini_jagdane : RT @maya_albe: Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. #NetflixBayYanlis 134 -

Ultime Notizie dalla rete : Chi è “Chi è Craxi? Un presidente degli Stati Uniti”: torna il Collegio Il Fatto Quotidiano L'agenzia immobiliare che vieta l'ingresso a chi indossa le mascherine

"Non servono a proteggere dal virus, sono un segno della vostra sottomissione", si legge su un cartello all'ingresso ...

Lettera150: eliminare il doppio tampone non basta. Va rivista la quarantena anche per i malati

Eliminare il doppio tampone non basta. Va rivista la quarantena anche per i malati Covid-19. A sostenerlo una nota di Lettera150, think tank che ...

"Non servono a proteggere dal virus, sono un segno della vostra sottomissione", si legge su un cartello all'ingresso ...Eliminare il doppio tampone non basta. Va rivista la quarantena anche per i malati Covid-19. A sostenerlo una nota di Lettera150, think tank che ...