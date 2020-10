Chi è Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni (Di lunedì 12 ottobre 2020) Marina Di Guardo, chi è la mamma di Chiara Ferragni Marina Di Guardo è la mamma dell’influencer Chiara Ferragni. Classe 1962, è nata il 29 ottobre a Novara. Ha 58 anni. Le passioni di Marina Di Guardo non sono lontane da quelle della figlia Chiara, che forse ha maturato il suo interesse per la moda proprio osservando la madre quando era piccola. Di Guardo infatti ha lavorato come vicedirettrice dello showroom Bluemarine a Milano, prima di dedicarsi al blogging e alla scrittura. Oltre che ad essere mamma di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo ha ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 ottobre 2020)Di, chi è ladiDiè ladell’influencer. Classe 1962, è nata il 29 ottobre a Novara. Ha 58 anni. Le passioni diDinon sono lontane da quelle della figlia, che forse ha maturato il suo interesse per la moda proprio osservando la madre quando era piccola. Diinfatti ha lavorato come vicedirettrice dello showroom Bluemarine a Milano, prima di dedicarsi al blogging e alla scrittura. Oltre che ad esserediDiha ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi Marina Prendete sul serio le serie tv! Queste sono le Eroine di Marina Pierri ExibArt Al Land’Ho di Daniela Gamberucci approda chef Graziani

Paolo Graziani è il nuovo chef dell’accogliente bistrot “Land’ Ho!” al Porto Turistico di “Marina Cala De’ Medici” a Rosignano Solvay (Li). Desidero iniziare questo articolo con due frasi non mie, la ...

Marinai, bordelli e malpertugi: i segreti di Rua Catalana

«La fanticella a casa di costei il condusse, la quale dimorava in una contrada chiamata Malpertugio, la quale quanto sia onesta contrada il nome medesimo il dimostra» (Decameron, ...

