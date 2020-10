Chi è il famoso cantante che bacia un uomo? Ligabue: “Non sono io” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Da giorni non si fa che parlare del famoso cantante fotografato alla stazione di Milano mentre bacia un altro uomo. Lo scoop è stato lanciato da Dagospia che ha però coperto il volto dell’artista in questione. Capelli brizzolati, look da rocker e anelli alle dita hanno spinto più di qualcuno a pensare a Luciano Ligabue. … L'articolo Chi è il famoso cantante che bacia un uomo? Ligabue: “Non sono io” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 12 ottobre 2020) Da giorni non si fa che parlare delfotografato alla stazione di Milano mentreun altro. Lo scoop è stato lanciato da Dagospia che ha però coperto il volto dell’artista in questione. Capelli brizzolati, look da rocker e anelli alle dita hanno spinto più di qualcuno a pensare a Luciano. … L'articolo Chi è ilcheun: “Nonio” proviene da Gossip e Tv.

aranciatina : Cmq sto Mirko Scarcella non è mai stato così famoso prima di questo servizio de #leiene - che l’algoritmo segreto l… - AndreaOrazzini : Comunque prima di stasera non sapevo chi fosse #MirkoScarcella. E invece scopro che è uno 'famoso'. Con varie ospitate in TV. #LeIene - ErosMGHope : Bravo @pupoghinazzi...pensa che c'è chi ha pensato di diventare famoso/popolare scaraventandosi un surgelato in fac… - Frrste_ : chi era quel tizio che ha fatto una live per dire che Xiao Zhan non è più di tanto famoso? è lo stesso che ha detto… - ilaria_nofasci : @mariobianchi18 e cmq c'era un famoso scienziato e giurista che nell'800 individuava i reati già nel viso delcreo.… -