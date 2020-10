Chi è Carolina Morace, l’ex calciatrice che ha fatto coming out (Di lunedì 12 ottobre 2020) Chi è Carolina Morace, la prima donna ad aver allenato una formazione maschile in ambito professionistico. ROMA – “Amo una donna. Nel calcio troppa omofobia“. Con queste parole Carolina Morace ha deciso di fare coming out. L’ex calciatrice, ai microfoni del Corriere della Sera, ha ammesso il suo amore per Nicola Jane Williams. Le due si sono conosciute a Tokyo e da quel momento non si sono più lasciate. Chi è Carolina Morace, la carriera dell’ex calciatrice italiana Nata a Venezia il 5 febbraio 1964, Carolina Morace è entrata nella storia del calcio italiano nell’estate nel 1999. Dopo una breve esperienza sulla panchina della Lazio ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 12 ottobre 2020) Chi è, la prima donna ad aver allenato una formazione maschile in ambito professionistico. ROMA – “Amo una donna. Nel calcio troppa omofobia“. Con queste paroleha deciso di fareout. L’ex, ai microfoni del Corriere della Sera, ha ammesso il suo amore per Nicola Jane Williams. Le due si sono conosciute a Tokyo e da quel momento non si sono più lasciate. Chi è, la carriera dell’exitaliana Nata a Venezia il 5 febbraio 1964,è entrata nella storia del calcio italiano nell’estate nel 1999. Dopo una breve esperienza sulla panchina della Lazio ...

maxschiavini : No, lo fai perchè ti conviene... Il coming out di Carolina Morace: 'Lo faccio per chi non ha ancora il coraggio di… - soru64 : Il coming out di Carolina Morace: 'Lo faccio per chi non ha ancora il coraggio di raccontarsi' - JackieMilesiF : Il coming out di Carolina Morace: 'Lo faccio per chi non ha ancora il coraggio di raccontarsi' - iltirreno : La stella del calcio femminile italiano, Carolina Morace, ha raccontato la sua storia d'amore con Nicola Jane Willi… - ginugiola : Il coming out di Carolina Morace: 'Lo faccio per chi non ha ancora il coraggio di raccontarsi' -