Che cosa c’è nel nuovo volume di Wired dedicato alla Cina

Con il nuovo numero del nostro bookazine vogliamo cercare di raccontare la Cina di oggi, una superpotenza tech con ben 21 "zone dimostrative dell'innovazione" che vogliono competere con (e superare) la Silicon Valley americana, un paese che per anni è stato considerato la "fabbrica del mondo" e oggi invece è tra i leader economici e tecnologici del pianeta. Dai rapporti economici tra il Dragone e il nostro paese alla nuova guerra fredda tecnologica con gli Stati Uniti, dalla riscoperta del cinema di fantascienza asiatico alle mappe del gusto delle varie regioni cinesi, l'edizione autunnale di Wired cerca di raccontare la Cina in maniera diversa dal solito. Ma farlo dall'Italia è molto difficile, specialmente di questi tempi

