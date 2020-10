Champions League | Sky a rischio Amazon vuole prendere i diritti tv

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Itelevisivi della UEFAper il ciclo 2021-2024 stanno per essere assegnati. Scade il tempo per presentare all’agenzia Team, che sta curando il processo per conto della UEFA e arrivano conferme su un'indiscrezione molto importante dei giorni scorsi:è scesa in campo per aggiudicarsi la trasmissione dei match della massima competizione calcistica europea per club. La sfida a Sky è lanciata. nell'ultimo triennio le sfide sono state trasmesse in esclusiva dalla pay tv controllata da Comcast, che aveva investito 900 milioni di euro in totale. Quindi era stato siglato un accordo con Rai per la prima stagione e con Mediaset per le rimanenti due (compresa quella in corso) per la trasmissione in chiaro di alcune paertite. Anche ...