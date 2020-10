Cessione Genoa | Gestio Capital | «Ritirata offerta da 105 milioni»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 12 ottobre 2020)ha ritirato l’da 105di euro per l’acquisto del: l’annuncio della società attraverso un comunicato stampaha ritirato l’da 105di euro per l’acquisto del. L’annuncio della società attraverso un comunicato stampa. «Il 10 agostoha presentato un’ufficiale per l’acquisizione delCFC per un valore complessivo di 105di euro. Taleè stata espressione di colloqui tenuti per mesi sia con la proprietà che con il management ...