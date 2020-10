Celtic | Elhamed positivo al Coronavirus | non ci sarà contro il Milan

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Ilha confermato la positività aldi Hatem: il calciatore sarà assente nella sfida con ilHatemè risultatoal. Ad annunciarlo è il club scozzese. Sarà assente in Europa League con il. «IlFootball Club può confermare che Hatemè risultatoal COVID-19 mentre era in nazionale e ora è tenuto a entrare in un periodo di isolamento di 13 giorni in linea con i regolamenti in Israele. Il nostro staff medico manterrà un dialogo costante con lui e fornirà tutto il supporto necessario. Tutti al Club fanno i migliori auguri a Hatem e, ...