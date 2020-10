Cautano | “scuole a norma?” | Procaccini chiede chiarezza all’amministrazione

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’avvocato Giovanni Nicolapunta i fari sulla situazione degli edifici scolastici di. L’esponente di minoranza del gruppo “Uniti per lo sviluppo di” ha presentato in Comune una richiesta volta a verificare le condizioni di alcune strutture. In particolare,vuole sapere se la scuola materna die la scuola media di via Madonnina del Grappa rispettano la normativa antisismica e sono conformi alla normativa vigente. Analoga richiesta è stata presentata per i servizi igienici delle scuole cautanesi. L'articolo, “scuole a norma?”:all’amministrazione proviene da Anteprima24.it.