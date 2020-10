Castel Campagnano, altro caso Covid: il sindaco chiude le scuole (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastel Campagnano (Ce) – Un altro caso di contagio da Covid-19 nel comune di Castel Campagnano. Per far fronte all’avanzare dell’epidemia il sindaco di Castel Campagnano, Gennaro Marcuccio, ha disposto – a partire dalla giornata di domani e fino a mercoledì 15 ottobre – la sospensione dell’attività scolastica per tutte le scuole di ogni ordine e grado del comune. Di seguito l’ordinanza sindacale: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – Undi contagio da-19 nel comune di. Per far fronte all’avanzare dell’epidemia ildi, Gennaro Marcuccio, ha disposto – a partire dalla giornata di domani e fino a mercoledì 15 ottobre – la sospensione dell’attività scolastica per tutte ledi ogni ordine e grado del comune. Di seguito l’ordinanza sindacale: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Castel Campagnano Castel Campagnano, altro caso Covid: il sindaco chiude le scuole anteprima24.it CORONAVIRUS – Impennata a San Cipriano, Villa Literno e Trentola: il virus ‘tocca’ 70 Comuni su 104 COMUNE per COMUNE la mappa dei 905 positivi

16:06:59 Sale ancora il numero dei positivi in provincia di Caserta. Secondo il bollettino dell’Asl sono ben 905 i positivi attuali in Terra di Lavoro. Sono 70 i Comuni dove è presente almeno un caso ...

