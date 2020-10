Caso Kulusevski in Svezia, Kallstrom: “Il ct lo schiera per evitare critiche” (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Il ct Andersson ha bisogno delle doti di Kulusevski in campo, ma non credo che fosse pronto ad affrontare le critiche se non lo avesse schierato“. Kim Kallstrom, ex centrocampista della Nazionale svedese, commenta così la titolarità di Dejan Kulusevski nel match contro la Croazia. Dopo l’esclusione di un mese fa contro la Francia, in Svezia era nato un vero e proprio Caso Kulusevski con un’intera nazione contro la decisione del commissario tecnico Andersson. Ma nei 90 minuti di ieri contro la selezione croata l’esterno juventino non ha inciso nel 4-4-2 essendo uno tra i peggiori in campo. “Per me è la scelta giusta sia dal punto di vista sportivo che da quello mediatico – precisa Kallstrom ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) “Il ct Andersson ha bisogno delle doti diin campo, ma non credo che fosse pronto ad affrontare le critiche se non lo avesseto“. Kim, ex centrocampista della Nazionale svedese, commenta così la titolarità di Dejannel match contro la Croazia. Dopo l’esclusione di un mese fa contro la Francia, inera nato un vero e propriocon un’intera nazione contro la decisione del commissario tecnico Andersson. Ma nei 90 minuti di ieri contro la selezione croata l’esterno juventino non ha inciso nel 4-4-2 essendo uno tra i peggiori in campo. “Per me è la scelta giusta sia dal punto di vista sportivo che da quello mediatico – precisa...

Nato ad Oristano il 2 aprile 1994. Dalla Formula 1 al calcio, passando per tennis, sci alpino e NHL: semplicemente un malato di sport con tanti sogni nel cassetto.

