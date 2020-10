Cartelli no mask in vetrina a Forlì, il titolare: «Qui è vietato l’ingresso con la mascherina» (Di lunedì 12 ottobre 2020) Da che è scoppiata l’emergenza Covid-19 espone sulla propria vetrina slogan ‘no-mask’, Cartelli con frasi che additano la pandemia come una montatura mediatica volta a limitare le libertà col terrore. All’ingresso campeggia pure una bara disegnata che reca la scritta “Qui giace la Costituzione italiana”. Ma anche motti più incisivi quali “Le mascherine non servono”, “Chi rinuncia alla libertà per la sicurezza, non merita né libertà né sicurezza” o “Con la mascherina non si entra nella mia agenzia”. Stiamo parlando di Carlo Laurenzi, uno dei titolari dell’agenzia immobiliare ‘Labirinto’ di viale Fratelli Spazzoli, a Forlì, che ha rilasciato una lunga intervista a ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) Da che è scoppiata l’emergenza Covid-19 espone sulla propriaslogan ‘no-’,con frasi che additano la pandemia come una montatura mediatica volta a limitare le libertà col terrore. All’ingresso campeggia pure una bara disegnata che reca la scritta “Qui giace la Costituzione italiana”. Ma anche motti più incisivi quali “Le mascherine non servono”, “Chi rinuncia alla libertà per la sicurezza, non merita né libertà né sicurezza” o “Con lanon si entra nella mia agenzia”. Stiamo parlando di Carlo Laurenzi, uno dei titolari dell’agenzia immobiliare ‘Labirinto’ di viale Fratelli Spazzoli, a Forlì, che ha rilasciato una lunga intervista a ...

437647627 : @isabellaisola3 Ma a parte i no mask in piazza, hai visto qualcuno scendere in piazza contro il governo? Urlare o a… -

Ho messo cartelli più netti di quelli che si possono leggere ora. Ho iniziato di metterli da marzo. (…) Diciamo che sono un ‘cog***ne che crede in dei principi’. Preferisco perdere tutto ma ...

Sit-in no mask a Roma, "le mascherine fanno male"

ROMA, 10 OTT - Non sono più di alcune decine, in gran parte con il gilet arancione, i manifestanti no mask in piazza Bocca della Verità, a Roma, per il sit-in contro l'uso della mascherina in funzione ...

